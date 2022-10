Business news: commercio estero in Egitto registra disavanzo negativo del 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio estero dell'Egitto ha registrato un disavanzo netto negativo del 5 per cento ad agosto su base mensile, attestandosi a 385,8 miliardi di sterline (circa 19,7 miliardi di dollari). E' quanto emerge dai dati della Banca centrale d'Egitto. Le attività nette estere nel settore bancario hanno registrato una diminuzione a partire dall'ottobre 2021. Le passività della Banca centrale sono diminuite dell'1,6 per cento su base mensile, mentre le sue attività sono aumentate dell'1,5 per cento ad agosto. (Cae)