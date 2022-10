Business news: Tunisia, inaugurata la prima impresa privata per lo sviluppo regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, ha inaugurato a Beni Khiar, nel governatorato di Nabeul, la prima impresa privata, secondo il decreto numero 15 del 20 marzo 2022. La norma considera società privata ogni struttura giuridica formata da un gruppo di persone della regione la cui costituzione è motivata dal raggiungimento della giustizia sociale e dall'equa distribuzione della ricchezza, attraverso l'esercizio collettivo dell'attività economica nel territorio in cui sono residenti. Le società private mirano a realizzare lo sviluppo regionale, principalmente nelle città, secondo la volontà collettiva dei residenti e in linea con le esigenze e le peculiarità delle loro regioni. Le aziende private esercitano attività economica dal territorio in cui sono istituite e hanno personalità giuridica. Alle società private è vietato impegnarsi in qualsiasi attività politica o percorsi politici o finanziarli. (Tut)