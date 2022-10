Business news: Algeria, premier annuncia avvio progetti per sfruttamento terre rare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha avviato una serie di progetti in campo minerario, tra cui lo sfruttamento di terre rare. Lo ha annunciato il primo ministro algerino, Aimen Benabderrahmane, durante la presentazione della politica generale del governo. Il premier ha rivelato che sono state distribuite agli operatori 168 autorizzazioni nel settore aurifero, che produrranno fino a 138 chilogrammi di oro puro nel 2022. Per quanto riguarda lo sviluppo dei metalli ferrosi, Benabderrahmane ha indicato che l'Algeria esporterà acciaio per un valore stimato di 500 milioni di dollari nel prossimo futuro verso l'Unione europea, Americhe e Africa. Per quanto riguarda il settore estrattivo minerario, l'Algeria ha recentemente avviato due grandi progetti: la miniera di ferro Gara Djebilet, la terza riserva più grande del mondo, con un investimento di due miliardi di dollari, e una produzione annua stimata in 20 milioni di tonnellate; e una miniera di fosfato nell'est del Paese, con un investimento di 7 miliardi di dollari. Entrambi i progetti sono realizzati in collaborazione con compagnie cinesi. Il ministero delle Miniere stima che le riserve auree nella regione di Tamenraset, nel cuore del Sahara, siano di 124 tonnellate, mentre ha registrato una produzione di 6,8 tonnellate nel periodo dal 2001 al 2021. “L’Algeria dorme su un tesoro inesauribile di terre rare”, ha spiegato l’economista Abdelkader Slimani, evidenziando la necessità di utilizzare le ultime tecnologie per estrazione e raffinazione. Secondo il quotidiano algerino “El Khabar”, mancherebbero invece gli studi necessari alla valorizzazione di tali minerali. Con il termine "terre rare" si fa riferimento a quindici elementi chimici chiamati lantanidi a cui vengono aggiunti scandio e ittrio. Con il progresso tecnologico, sono state scoperte molte applicazioni industriali in vari campi, dalla ceramica all'elettronica avanzata, passando per le energie rinnovabili all'industria aerospaziale. Il ministero dell’Energia e delle miniere ha di recente lanciato 26 progetti di ricerca mineraria dopo aver scoperto 32 giacimenti non sfruttati contenenti anche terre rare, impiegati nelle industrie ad alta tecnologia tra cui quella energetica, spaziale e della difesa. “L’Algeria è ricca di risorse non sfruttate tra cui le terre rare”, ha confermato il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, lo scorso agosto in occasione della visita ad Algeri dell'omologo francese, Emmanuel Macron, parlando di possibili partenariati nel settore. Secondo l'Ufficio per la ricerca geologica e i minerali (Geological and Mineral Research Bureau) dell’Agenzia di informazione finanziaria ed economica africana, il Paese nordafricano conterrebbe circa il 20 per cento delle riserve attuali di terre rare, tra cui zinco, piombo, bario, bentonite, dolomite e feldspato. (Ala)