Business news: Egitto, Banca mondiale approva finanziamento di 400 milioni di dollari per settore trasporti

- La Banca mondiale ha approvato il finanziamento di 400 milioni di dollari per l'Egitto per sviluppare le infrastrutture, migliorare le prestazioni della logistica e dei trasporti e sostenere la transizione verso il trasporto a basse emissioni di carbonio sulla ferrovia che collega Alessandria, Città 6 ottobre e Il Cairo. Lo ha reso noto il ministero della Cooperazione internazionale egiziano in un comunicato. "Il finanziamento ha una durata fino a 29 anni, compreso un periodo di grazia di 7 anni. Prevede una componente tecnica e di sostegno istituzionale per l'Autorità ferroviaria", ha proseguito il comunicato diffuso dalla ministra Rania al Mashat. "Il progetto riduce le emissioni nocive di circa 965.000 tonnellate in un periodo di 30 anni", ha spiegato la ministra, secondo la quale saranno realizzati treni merci per collegare il porto di Alessandria alla Città 6 ottobre ed entro il 2030 sono previsti 15 treni merci al giorno fino ad arrivare a 50 treni nel 2060. Il pacchetto di finanziamenti della Banca mondiale nel Paese delle piramidi comprende 15 progetti per un valore complessivo di 5,7 miliardi di dollari per finanziare le politiche di sviluppo, il settore sanitario, le piccole e medie imprese, lo sviluppo delle ferrovie e la protezione sociale. (Cae)