Business news: premier Algeria, prevediamo di esportare idrocarburi per un valore di 50 miliardi di dollari nel 2022

- Il governo dell’Algeria prevede che il valore delle esportazioni di idrocarburi raggiungerà entro la fine del 2022 i 50 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato il primo ministro algerino, Aimen Benabderrahmane, presentando davanti all’Assemblea popolare nazionale (camera bassa del parlamento algerino) la dichiarazione di politica generale del governo. Nel suo intervento, il premier ha indicato che l'economia nazionale ha assistito a un'attività dinamica da settembre 2021 ad agosto 2022, dove è stata registrata una crescita economica del 4,7 per cento. Secondo Benabderrahmane, l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 7,8 per cento a fine 2021 contro il +2,4 per cento di fine 2020. Quanto alla situazione finanziaria, il premier algerino ha affermato che il governo ha dedicato i suoi sforzi nel 2021 alla stabilizzazione degli indicatori complessivi dell'economia nazionale e alla riduzione degli squilibri. Benabderrahmane ha affermato inoltre che fino alla fine di agosto 2022 la bilancia commerciale ha mostrato un avanzo di 14 miliardi di dollari, rispetto a un disavanzo di 10,6 miliardi di dollari alla fine del 2020. Secondo il premier, l’Algeria ha registrato un aumento del 42 per cento delle esportazioni non derivanti da idrocarburi, con il valore che è passato da 2,61 miliardi di dollari nel 2021 a 4 miliardi di dollari nell’agosto del 2022. Nel suo intervento il premier ha sottolineato che la bilancia dei pagamenti ha registrato un avanzo del 9,1 per cento nel 2021, contro un deficit di 4,4 miliardi di dollari nel 2020. Per quanto riguarda l’attività imprenditoriale, Benabderrahmane ha rivelato che sono entrate in attività 11.619 microimprese, creando 30.209 posti di lavoro, precisando che 1.744 aziende hanno beneficiato di crediti statali per lanciare i loro progetti. (Ala)