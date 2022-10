Business news: Egitto, società del Kuwait investe 60 milioni di dollari nella Zona economica del Canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità della Zona economica del Canale di Suez ha firmato un contratto del valore di 60 milioni di dollari per lo sviluppo di servizi e opere doganali con la società kuwaitiana Agility. L'accordo, firmato a margine del Forum economico egiziano-kuwaitiano attualmente in corso, include la costruzione di un centro di servizi logistici e doganali su un'area di 100 mila metri quadrati nelle località di Sokhna e East Port Said. Da parte sua, il ministro egiziano del Commercio e dell'Industria, Ahmed Samir, ha inaugurato il Forum economico egiziano-kuwaitiano, al quale hanno preso parte diversi imprenditori dei due Paesi. In tale occasione è stato altresì firmato un protocollo di cooperazione tra la Federazione reggiana delle Camere di commercio e la sua controparte kuwaitiana per sviluppare una cooperazione industriale, commerciale e di investimento tra i due Paesi arabi. (Cae)