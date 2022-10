Business news: Egitto e Giordania firmano accordo per cooperazione in settore risorse minerarie, petrolio e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un comitato tecnico congiunto di Giordania ed Egitto ha concordato un piano d'azione per attuare i termini del memorandum d'intesa firmato tra i due Paesi nel giugno 2022 per rafforzare la cooperazione nel campo della formazione e dello scambio di esperienze nel settore delle nelle risorse minerarie, nelle industrie petrolchimiche, nonché nei settori del petrolio e del gas naturale. È quanto emerso durante un incontro co-presieduto dal vicesegretario generale per gli Affari energetici del ministero dell'Energia e delle risorse minerarie di Amman Hassan al Hiyari e dal capo dell'amministrazione centrale dell'ufficio tecnico del ministero egiziano, Alaa Hajar, e ripreso dall’emittente “Al Mamlaka”. L’incontro si è incentrato sui meccanismi per preparare un piano d’azione e attuare le disposizioni del memorandum al fine di ottimizzare le capacità scientifiche e tecniche delle due parti stimolando gli investimenti e lo sviluppo dell’economia nazionale dei due Paesi. In questa occasione, Al Hiyari ha evidenziato l’importanza di attivare i termini del memorandum firmato lo scorso 9 giugno nell'ambito del rafforzamento delle relazioni di cooperazione congiunta nel campo della ricchezza mineraria, delle industrie petrolchimiche, del petrolio e del gas naturale, “sulla base di le relazioni amichevoli esistenti tra i due Paesi”. Secondo il funzionario del ministero giordano, l'accordo prevede anche la cooperazione nel campo delle analisi di laboratorio dei minerali nonché la cooperazione nel campo della formazione del personale tecnico nei settori della ricchezza mineraria, industrie petrolchimiche, petrolifere e del gas naturale. (Lib)