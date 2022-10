Business news: Tunisia, Banca centrale registra nuovo calo riserve valuta estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve di valuta estera della Tunisia sono calate a 23.236 milioni di dinari (7,19 miliardi di euro) in base agli ultimi dati forniti dalla Banca centrale, un ammontare in grado di coprire 109 giorni di importazioni, due in meno rispetto al mese di settembre. Secondo i dati della Banca centrale, il tasso di cambio dinaro/dollaro è attualmente pari a 3,284 dinari per un dollaro, mentre il tasso di cambio dinaro/euro è pari a 3,218 dinari per un dollaro. La Tunisia sta affrontando una preoccupante crisi finanziaria e una mancanza di prodotti di base a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime a livello globale legato alla guerra in Ucraina. La scorsa settimana centinaia di manifestanti sono scesi in piazza nella capitale tunisina per protestare contro la situazione economica nel Paese e per l’assenza di beni di prima necessità. Le immagini sui social media mostrano da settimane scaffali vuoti nei supermercati. La Tunisia, che sta affrontando la peggiore crisi finanziaria degli ultimi anni, sta cercando un nuovo prestito dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per evitare il crollo delle finanze pubbliche. In passato, lo Fmi ha dettato una serie di riforme per la nazione nordafricana, che sono state fino ad ora rinviate da diversi governi nazionali, creando una situazione complicata nel tessuto economico nazionale. La Tunisia ha chiuso agosto con un tasso d'inflazione annuale dell'8,6 per cento, ovvero lo 0,4 per cento in più rispetto a luglio. Secondo l'Istituto nazionale di statistica, questo aumento è dovuto principalmente alla crescita del prezzo di cibo e bevande. Il valore della carne di pollame è aumentato del 9,4 per cento, quello della carne bovina dell'1,6 per cento; il prezzo delle uova è invece aumentato del 2,8 per cento e quello del pesce dell'1,8 per cento. Come molti Paesi della regione, anche la Tunisia ha subito un aumento del prezzo dei prodotti a base di cereali. L'inflazione ha colpito anche i prezzi dei mobili, delle attrezzature e dei servizi per la casa - dal 10,6 per cento all'11,3 per cento ad agosto - e il valore dei materiali e dei servizi educativi - dal 9,8 per cento al 10 per cento. (Tut)