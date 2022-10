Business news: Marocco, commissione Finanze approva legge su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Finanze e Sviluppo economico della Camera dei deputati del Marocco ha approvato, a maggioranza, il disegno di legge 22.3 come carta degli investimenti. Lo ha riferito il quotidiano "Hespress", affermando che i gruppi di maggioranza hanno votato a favore del progetto, mentre i gruppi di opposizione si sono astenuti. "La nuova carta degli investimenti consentirà una riforma strutturale della politica statale nel campo dello sviluppo e dell'incoraggiamento degli investimenti, in proporzione alle profonde trasformazioni in atto a livello nazionale e internazionale, dopo che il precedente patto è stato esaurito in parte o in tutto, considerato che era risalente a 26 anni fa", ha dichiarato il presidente della commissione Finanze, Mohamed Shawki, al quotidiano marocchino. (Res)