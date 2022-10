Messico: organizzazioni d’impresa accolgono con favore nomina nuova ministra Economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buenrostro prende il posto di Tatiana Clouthier, la cui lettera di dimissioni era stata letta da Lopez Obrador in conferenza stampa. "Rispettiamo la sua decisione", ha aggiunto Lopez Obrador secondo cui la notizia doveva essere data in un contesto adeguato alla "eccellente prova" data dalla ex ministra: "non merita di uscire dalla porta di servizio". Nel governo si sentirà la sua assenza, ha detto il presidente assicurando che sono stati fatti diversi tentativi per convincerla a non abbandonare l'incarico. Il presidente, "per evitare speculazioni", ha quindi voluto leggere tutta la lettera di dimissioni, nella quale Clouthier ringrazia senza nessuna polemica per l'opportunità avuta. (Mec)