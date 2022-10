Milano: tensioni con forze dell'ordine in corteo anarchico, 25enne colpisce al volto agente Digos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partito in maniera apparentemente pacifica, il corteo partito oggi pomeriggio da piazzale stazione Porta Genova con circa 300 persone dell'area anarchica e marxista-leninista, dopo qualche centinaio di metri ha mutato atteggiamento. Il dispositivo delle forze dell'ordine predisposto dal questore Giuseppe Petronzi, partecipato dalla Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e, per i profili di competenza, dalla polizia locale, è intervenuto più volte per tutelare obiettivi sensibili lungo il percorso quali, ad esempio, istituti di credito ed esercizi commerciali, e per scongiurare o interrompere numerosi imbrattamenti che i manifestanti effettuavano coprendosi il volto e nascondendosi dietro uno striscione. L'attività delle forze dell'ordine, impiegate in un puntuale monitoraggio del comportamento dei manifestanti che più volte hanno intonato cori contro la polizia, è stata resa possibile dal potenziamento dei reparti inquadrati disposto dalla questura. Un cittadino italiano di 25 anni, appartenente all'area anarchica milanese, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per violenza a pubblico ufficiale dopo aver colpito con un pugno al volto un agente della Digos quando, in via Vigevano, le forze dell'ordine erano intervenute a seguito dell'accesa discussione tra i manifestanti impegnati ad affiggere volantini e un negoziante esasperato. Giunti in piazzale Aquileia, dopo aver acceso alcuni fumogeni e affisso striscioni, continuamente monitorati dalle forze dell'ordine, i manifestanti hanno concluso la manifestazione poco le ore 19. (Com)