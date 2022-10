Business news: industria automobilistica Cina, utili in calo del 7,3 per cento nel periodo gennaio-agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria automobilistica della Cina ha registrato un calo degli utili del 7,3 per cento su base annua nei primi otto mesi del 2022. Lo indicano i dati dell'Ufficio nazionale di statistica (Nbs), precisando che le entrate del settore sono aumentate del 3,3 per cento nello stesso periodo, sfiorando gli 802,8 miliardi di dollari. Da gennaio ad agosto la produzione automobilistica cinese è aumentata del 4,8 per cento su base annua, attestandosi a 16,97 milioni di unità. I mezzi venduti hanno raggiunto quota 16,86 milioni, in aumento dell'1,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, secondo l'Associazione nazionale dei produttori di automobili. (Cip)