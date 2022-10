Business news: India, piano infrastrutture si concentra su riduzione costi per competere con Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano sta procedendo con la creazione della piattaforma digitale Gati Shakti, che combina 16 ministeri e ha l’obiettivo prioritario di individuare e superare i colli di bottiglia nelle infrastrutture. Lo riferisce “The Straits Times”, a quasi un anno dal lancio del piano generale nazionale per la connettività multimodale. “La missione è implementare progetti senza sforamento dei tempi e dei costi”, spiega il sottosegretario per la logistica del ministero del Commercio e dell’industria dell’India, Amrit Lal Meena. In India, infatti, secondo quanto da lui riferito, su 1.300 progetti supervisionati da Gati Shakt, quasi il 40 per cento è in ritardo per problemi legati alle acquisizioni di terreni e alle autorizzazioni ambientali, con la conseguenza di un aumento dei costi; su 422 situazioni problematiche riscontrate, il portale ha trovato soluzioni in 200 casi. Accelerare i progetti è importante per competere con la Cina, prosegue “The Straits Times”, soprattutto in un momento in cui la Cina è ancora in gran parte chiusa al mondo esterno e le aziende straniere attive in Cina cercando di espandere la loro presenza anche in altri Paesi per diversificare le catene di approvvigionamento. “L’unico modo per competere con la Cina, a parte il fatto che ci sono esigenze politiche da parte di alcuni Paesi per il trasferimento, è quello di essere il più competitivo possibile sui costi”, sintetizza Anshuman Sinha, partner di Kearney India. (Fim)