Business news: Hong Kong, amministrazione apre a emissione azioni denominate in yuan

- L'amministrazione di Hong Kong intende consentire alle società quotate in borsa di emettere azioni denominate in yuan per agevolare l'accesso degli investitori cinesi nel mercato locale e contribuire all'internazionalizzazione della valuta. Lo riporta il quotidiano "South China Morning Post", citando le dichiarazioni del segretario per i Servizi finanziari e del tesoro, Christopher Hui Ching-yu. L'amministrazione e il mercato azionario locale prevedono di istituire un nuovo sistema d'intermediazione finanziaria nel primo semestre del 2023, con l'obiettivo di abilitare le negoziazioni di azioni denominate in yuan a Hong Kong nell'ambito del canale d'investimento transfrontaliero Stock Connect. "L'introduzione di un regime di intermediazione finanziaria migliorerà l'efficienza e la qualità del sistema di negoziazione delle azioni in yuan, promuovendo la liquidità dei titoli ed impedendo l'aumento dello spread e l'eccessiva fluttuazione dei prezzi", secondo Hui. (Cip)