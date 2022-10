© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE– In occasione del 40mo anniversario dell'attentato alla Sinagoga, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri parteciperà alla cerimonia dedicata alla memoria di Stefano Gaj Taché, bambino di due anni che rimase ucciso nell'atto terroristico. Tempio Maggiore di Roma – via del Tempio. (ore 10) (Rer)