Business news: Tsmc, quota nella fonderia pure-play pari al 53,4 per cento ad aprile-giugno

- La multinazionale Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) si è confermata il più grande produttore di chip a contratto a livello globale nel secondo trimestre, periodo in cui ha detenuto una quota del 53,4 per cento nel settore della fonderia pure-play. Stando ai dati della società di ricerche di mercato TrendForce, il reddito di Tsmc nell’intervallo aprile-giugno si è attestato a 18,15 miliardi di dollari. I proventi relativi al segmento dei nodi a 5/4 nanometri sono aumentati di circa l’11,1 per cento rispetto al primo trimestre, grazie al lancio di nuovi prodotti da parte delle società tecnologiche Nvidia, Amd, Bitmain e altri clienti dell'azienda. (Cip)