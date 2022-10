Business news: Samsung intende produrre i microchip più avanzati al mondo entro 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung ha annunciato l'obiettivo di avviare la produzione di chip con architettura a 1,4 nanometri - la più avanzata al mondo - entro il 2027. L'azienda ha presentato una tabella di marcia che prevede anche l'avvio della produzione di chip a 2 nanometri nel 2025. I nanometri fanno riferimento alle dimensioni dei singoli transistor nei microchip: la loro progressiva miniaturizzazione consente di inserirne un numero maggiore a parità di dimensioni, garantendo così una maggiore efficienza e potenza di calcolo. Gli ultimi modelli dell'iPhone di Apple impiegano chip a 4 nanometri, e Samsung ha avviato all'inizio di quest'anno la produzione di chip a 3 nanometri. L'annuncio dei piani di produzione ha spinto le azioni di Samsung a un rialzo del 4 per cento. Samsung è il secondo produttore mondiale di chip per volume di fatturato, con una quota del mercato globale del 17,3 per cento. Il colosso taiwanese Tsmc detiene una quota del 52,9 per cento. (Git)