Sport: Fontana, un onore salutare campionissimo come Nibali in Lombardia

- “Ha un significato ancora più forte per la nostra regione e per i suoi appassionati di ciclismo onorare la carriera di un campionissimo come Nibali in occasione del ‘Lombardia’. Lo ‘Squalo’ ha vinto praticamente tutto e lo ha fatto con quella grinta e quel sacrificio che da sempre rappresentano i valori più alti del ciclismo. Grazie Nibali e in bocca al lupo per il futuro”. Lo scrive sul proprio profilo Facebook il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. (Rem)