Business news: India, settore manifatturiero rallenta ancora a settembre

- L’indice dei direttori d’acquisto del settore manifatturiero dell’India elaborato da S&P Global è sceso a 55,1 a settembre, mostrando un rallentamento rispetto al 56,2 di agosto e al 56,4 di luglio, ma restando in zona espansione (un numero superiore a 50) per il 15mo mese consecutivo. L’ultima indagine mensile, comunque, conferma che l’industria manifatturiera indiana è in buona forma nonostante i venti globali contrari. Il sentimento d’impresa, inoltre, appare in miglioramento, anche perché l’aumento dei prezzi alla produzione è stato il meno consistente dall’ottobre 2020. (Inn)