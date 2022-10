Business news: taiwanese Tsmc non conferma apertura stabilimento in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) non ha confermato l'intenzione di istituire uno stabilimento in Germania, come riferito da un'indiscrezione di stampa. Lo riporta il quotidiano "Taiwan News", ricordando che le trattative per la potenziale apertura di una fabbrica in Europa erano iniziate lo scorso giugno. Secondo quanto riferito dal quotidiano taiwanese "United Daily News" un gruppo di valutazione interno a Tsmc avrebbe deciso infine di approvare la creazione dello stabilimento tedesco, che potrebbe sorgere a Monaco. Ad accelerare i piani per la creazione del nuovo impianto, secondo la testata, sarebbe stata anche l'approvazione da parte Usa del Chips and Science Act, che prevede un blocco delle sovvenzioni alle aziende che investono in Cina. (Cip)