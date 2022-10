Business news: Micron costruirà una fabbrica per la produzione di microchip nello Stato di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale statunitense Micron spenderà 100 miliardi di dollari nei prossimi 20 anni, per costruire una nuova fabbrica di microchip nello Stato di New York. L’amministratore delegato della società, Sanjay Mehrotra, ha dichiarato in una nota che “senza il Chips Act, senza dubbio non saremmo qui”. Il riferimento è al Chips and Science Act 2022, la legge approvata ad agosto che alloca 52 miliardi di dollari in sussidi per le aziende che costruiranno e rafforzeranno la capacità industriale del Paese nel campo dei semiconduttori. Chuck Schumer, senatore di New York, ha ricordato che la legge è il frutto di un lavoro durato tre anni. “Se non lo avessimo fatto, credo che la nostra economia sarebbe adesso in una posizione peggiore: siamo sempre stati leader nella ricerca sui semiconduttori, ma abbiamo perso questo primato nel campo industriale e ora stiamo invertendo questa tendenza”, ha commentato il leader della maggioranza democratica al Senato. La fabbrica sarà costruita nel comune di Clay, a circa 15 miglia di distanza a Nord della città di Syracuse. La costruzione prenderà il via nel 2024. Secondo le stime di Micron, il progetto contribuirà alla creazione di quasi 50 mila posti di lavoro. (Was)