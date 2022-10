Business news: Giappone, agenzia spaziale Jaxa ingaggia aziende per sviluppare prodotti per astronauti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per l'esplorazione aerospaziale del Giappone (Jaxa) collaborerà con nove aziende giapponesi allo sviluppo di generi di prima necessità per l'impiego in orbita da parte di astronauti e turisti spaziali. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui le aziende in questione svilupperanno prodotti come capi di vestiario, dentifrici e salviette detergenti utilizzabili fuori dall'atmosfera terrestre. Alcuni prototipi verranno collaudati già nelle prossime settimane dall'astronauta giapponese Koichi Wakata. Una tra le principali sfide nello sviluppo di generi di consumo per lo spazio è la minimizzazione dell'impiego di acqua: l'azienda giapponese Lion, ad esempio, ha sviluppato il prototipo di un dentifricio in grado di garantire la pulizia dell'intero cavo orale senza lasciare alcun residuo da sciacquare. (Git)