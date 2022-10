Business news: Taiwan, dal 9 ottobre taglio supplemento carburanti aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie aeree di Taiwan beneficeranno di un taglio del supplemento sui carburanti a partire dal prossimo 9 ottobre, in linea con la riduzione dei prezzi internazionali del greggio che entrerà in vigore nei prossimi giorni. Lo ha detto l'Amministrazione dell'aeronautica civile (Caa), precisando che il supplemento carburante sui biglietti prenotati a partire dal 7 settembre sarà ridotto rispettivamente a 25 e 65 dollari per i voli a corto e lungo raggio. Il provvedimento ridurrà il costo dei biglietti di andata e ritorno di dieci dollari per i voli a corto raggio e di 26 dollari per i voli a lungo raggio, proprio mentre Taiwan si prepara ad allentare ulteriormente le restrizioni anti-pandemiche alle frontiere a partire dal 13 ottobre. (Cip)