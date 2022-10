Business news: ferrovia transfrontaliera Laos-Cina inaugurerà servizio di treni ordinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ferrovia transfrontaliera Cina-Laos prevede di inaugurare un servizio di treni ordinari per far fronte alla crescente domanda dei passeggeri. Lo riporta l'agenzia di stampa "Lao News Agency", aggiungendo che i convogli – operati dalla joint venture Laos-China Railway – avranno una velocità massima di 120 chilometri orari e potranno mobilitare 732 passeggeri in vagoni climatizzati, comprensivi di 590 posti standard, 106 posti a sedere di dimensioni più ampie e 36 cuccette. Il costo del biglietto sarà inferiore a quello per il servizio ad alta velocità e sarà compreso tra le 38 mila e le 238 mila kip (circa 2,30-14,38 dollari). Nei primi otto mesi di attività, dal 3 dicembre 2021 al 2 agosto 2022, la ferrovia ha gestito 701.600 passeggeri nella sezione laotiana. (Fim)