Business news: la società madre di TikTok triplica le perdite operative, "investimenti per la crescita"

- La società madre della nota piattaforma cinese TikTok, ByteDance, ha registrato lo scorso anno perdite operative per oltre 7 miliardi di dollari, il triplo rispetto all'anno precedente, in ragione di "pesanti investimenti per la crescita". Lo si legge in un documento finanziario che i dirigenti della società hanno condiviso con i dipendenti e i cui contenuti sono stati resi pubblici dal quotidiano statunitense "Wall Street Journal". Il rapporto mostra che ByteDance ha prodotto profitti operativi nel primo trimestre del 2022, risultati che potrebbero rappresentare una svolta dopo anni di forti perdite per una delle start-up più appetibili sui mercati globali. In quanto società privata cinese, ByteDance non rende pubblici i propri risultati operativi e i documenti ottenuti dal quotidiano statunitense rappresentano un raro sguardo all'interno della situazione finanziaria della compagnia. (Was)