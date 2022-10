Business news: India, quinta assemblea Alleanza solare internazionale a Nuova Delhi dal 17 al 20 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quinta assemblea dell’Alleanza solare internazionale (Isa) si terrà a Nuova Delhi dal 17 al 20 ottobre e sarà affiancata da altri eventi. Lo annuncia un comunicato del ministero dell’Energia nuova e rinnovabile dell’India, il cui titolare, Raj Kumar Singh, presiederà l’incontro. Si attendono ministri e delegati degli oltre cento Paesi membri e firmatari. L’assemblea è l’organo decisionale di vertice dell’organizzazione, prende decisioni sull’attuazione dell’accordo quadro e si riunisce con cadenza annuale. Quest’anno delibererà su iniziative relative a tre questioni cruciali: l’accesso all’energia, la sicurezza energetica, la transizione energetica. Inoltre, sarà discusso un piano strategico per il sostegno ai Paesi meno sviluppati e ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo. Sono previste diverse sessioni tecniche nella giornata del 19 ottobre. A fine assemblea saranno presentati tre rapporti: uno sulle tecnologie per l’energia solare, uno sul mercato e uno sugli investimenti. (segue) (Inn)