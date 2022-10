Milano: De Corato (Fd'I), oggi mio omaggio a Milite ignoto, grave che Sala non abbia intitolato nessun luogo pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, l'on. Riccardo De Corato, neoeletto alla Camera dei deputati si è recato al binario 1 della Stazione milanese Garibaldi, dove è stata appositamente allestita una mostra fotografica, per portare il suo omaggio al soldato Milite Ignoto, che lo scorso anno ha compiuto 100 anni dalla sua tumulazione. "Lo scorso anno (2021, ndr) – commenta Riccardo De Corato -, quando ricoprivo la carica di consigliere comunale a Palazzo Marino, insieme ai miei colleghi Andrea Mascaretti e Enrico Marcora, raccogliendo la proposta del Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia, presentammo una mozione per richiedere che il Comune di Milano concedesse la Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto e di procedere, come già posto in essere da numerosi comuni, ad ulteriori intitolazioni al 'Milite Ignoto-Medaglia d'oro al valor Militare'. A giugno del 2021, Palazzo Marino, approvò con una delibera tutte le nostre richieste. E' possibile che il sindaco Sala, ancora oggi, non dia seguito all'impegno preso con quella delibera votata oltre un anno fa da lui e dall'intero consiglio comunale? Il Comune – ha poi concluso De Corato - cosa aspetta ancora ad individuare un luogo pubblico, che sia una via o una piazza, da intitolare al Milite Ignoto, simbolo di tutti i militari caduti in guerra e mai degnamente riconosciuti? Oggi, con la mia presenza a questa mostra fotografica, ho voluto rendere omaggio ad un militare italiano caduto in guerra durante la prima guerra mondiale". (Com)