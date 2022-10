Ue: Michel in visita in Kazakhstan e Uzbekistan dal 26 al 28 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha in programma una visita ufficiale in Kazakhstan e Uzbekistan il 26 e 28 ottobre. "Soddisfatto dell'invito del presidente Tokayev a visitare Astana e partecipare alla riunione dei leader dell'Asia centrale il 26-27 ottobre. Sono anche lieto di visitare l'Uzbekistan il 28 ottobre e di incontrare il presidente Mirziyoyev", ha scritto Michel su Twitter. Il presidente del Consiglio ha poi affermato come l'Ue sia pronta ad approfondire i suoi legami con i Paesi dell'Asia centrale e a sostenere la cooperazione interregionale. (Beb)