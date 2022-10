Roma: Municipio I, deturpata la scultura di Jago a Ponte Sant'Angelo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giorni fa, nella notte, l'opera in marmo del famoso scultore Jago, dal titolo "Sono pronto al flagello", collocata nel mese di agosto sul Ponte degli Angeli a Roma e da subito divenuta meta di attrazione turistica, è stata deturpata e devastata in maniera davvero importante. Lo dichiara in una nota Giulia Silvia Ghia, assessore alla sicurezza del Municipio Roma I presieduta da Lorenza Bonaccorsi. "A differenza di altri sfregi subiti in passato - varie dita, una mano e poi un braccio - questa volta la scultura è stata deturpata in maniera da comprometterne la permanenza in un luogo pubblico, poiché la mancanza della parte inferiore delle gambe l'ha resa tagliente e pericolosa anche per coloro che l'avrebbero solo sfiorata. Vista la situazione creatasi, la Polizia municipale ha deciso di portarla via, prendendosene cura finché con l'artista non si deciderà il da farsi - spiega l'assessore -. Anche questa volta dobbiamo constatare che siamo costretti a privare la città e coloro che la visitano di un'opera d'arte già entrata nei cuori dei moltissimi che l'hanno potuta ammirare dal vivo. Faremo di tutto per rintracciare gli incivili che hanno commesso lo sfregio, che verranno duramente perseguiti anche grazie alle nuove norme che tutelano i beni culturali", conclude Ghia. (Com)