Yemen: forze filogovernative, ripresi attacchi e scontri da nord a sud

- Le forze armate filogovernative in Yemen hanno respinto un attacco lanciato dalle milizie di ribelli sciiti Houthi contro la regione di Saada, nel nord-ovest dello Yemen. A riferirlo sono state le forze armate stesse, precisando che l’attacco, per mezzo di artiglieria pesante, ha preso di mira il fronte di Thabet, ma è stato respinto, costringendo i combattenti sciiti a fuggire. Nella giornata di oggi, le forze armate yemenite hanno fatto sapere di aver distrutto armamenti e fortificazioni degli Houthi anche nel distretto abitato di Makbanah, a ovest del governatorato sud-occidentale di Taiz. Ieri, invece, l’esercito ha affermato di aver distrutto due droni in 24 ore a Marib, regione situata a est della capitale Sanaa che gli Houthi hanno cercato di espugnare lanciando una violenta offensiva nel febbraio 2021, inclusa tra le peggiori dall’inizio del conflitto yemenita. Sempre ieri, violenti scontri sono scoppiati nei governatorati di Al Dhalea, nello Yemen centrale, e a Taiz. (segue) (Res)