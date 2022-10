Yemen: forze filogovernative, ripresi attacchi e scontri da nord a sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di uno scenario che fa seguito al mancato rinnovo della tregua, scaduta il 2 ottobre scorso. Secondo il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli sforzi di mediazione dell’Onu sono stati ostacolati dalle “richieste dell’ultimo minuto” avanzate dal gruppo sciita. L'accordo di tregua proposto, è stato precisato, prevedeva anche stipendi per insegnanti, infermieri e dipendenti pubblici yemeniti, l'apertura di strade a Taiz e in tutto il Paese, maggiori voli internazionali e garanzie per l'arrivo di carburante al porto occidentale di Hodeidah. Tuttavia, ciò non è stato sufficiente a convincere i ribelli ad accettare l’intesa. Anche l'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, ha affermato che gli Houthi avevano "imposto richieste massimaliste e impossibili" su un meccanismo proposto per pagare gli stipendi del settore pubblico, chiedendo di includere anche i membri della polizia, delle forze di sicurezza e militari. La richiesta è stata giudicata impossibile da soddisfare dal governo yemenita riconosciuto dalla comunità internazionale. (Res)