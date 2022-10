Ucraina: Conte, manifestazione per pace aperta anche a chi ha votato centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io l'ho detto: non voglio ipotecare assolutamente nulla, perché non voglio che sia del Movimento. Deve essere una manifestazione aperta a tutti i cittadini, anche a coloro che hanno votato il centrodestra. Si troverà una data e il Movimento parteciperà senza bandiere”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rispondendo ad una domanda sulla manifestazione per la pace, a margine della mobilitazione della Cgil a Roma. “Il negoziato di pace è l’unica alternativa che dobbiamo costruire”, ha aggiunto. (Rin)