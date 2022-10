M5s: Conte, ora no condizioni dialogo con Pd, vedremo dopo congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Pd sta facendo un percorso congressuale, che faccia questo suo percorso. Si interroghi su quale profilo identitario vuole darsi e dopo si vedrà. Adesso non ci sono le condizioni" per il dialogo e dunque adesso "ciascuno fa la sua strada. Noi dobbiamo fare un'opposizione seria, dura, non faremo sconti ma sicuramente guarderemo agli interessi del Paese”. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a margine della mobilitazione della Cgil a Roma. (Rin)