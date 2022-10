India: italiani in custodia a Mumbai, prossima settimana istanza di libertà su cauzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è ancora nota la data della prossima udienza per i quattro cittadini italiani che si trovano in custodia di polizia a Mumbai, nello Stato indiano del Maharashtra, per la vicenda dei graffiti. La difesa, infatti, “non ha ancora depositato l’istanza di libertà vigilata su cauzione”, che verrà presentata “presumibilmente all’inizio della prossima settimana”. Bisognerà quindi aspettare qualche giorno prima che venga esaminata e che il giudice si pronunci. Lo ha confermato oggi a “Nova” l’avvocato Vito Morena di Alba Adriatica (Teramo), che assiste i quattro connazionali in Italia (sul posto operano difensori locali con l’assistenza del consolato). Ieri, ha spiegato l’avvocato, in una sorta di udienza preliminare relativa allo svolgimento dell’indagine giudiziaria, sono stati “delineati gli elementi probatori” e l’accusa non ha prodotto nuovi elementi. (segue) (Res)