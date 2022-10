India: italiani in custodia a Mumbai, prossima settimana istanza di libertà su cauzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’udienza si è concentrata su una sola fattispecie: la “violazione di domicilio” ovvero l’ingresso in un’area vietata al pubblico, il deposito della metropolitana di Charkop, a Mumbai. La polizia di Mumbai, infatti, sta indagando sul presunto coinvolgimento dei quattro nella tentata incursione nel deposito, episodio che risalirebbe al 26 settembre, precedente i fatti di Ahmedabad, nel Gujarat, precedenza che ha motivato il trasferimento del caso. Il fermo dei quattro connazionali, è avvenuto il 2 ottobre ad Ahmedabad, per i graffiti dipinti il 30 settembre su due vagoni della metropolitana locale nel deposito di Apparel Park. In quel caso l’ipotesi di reato è danneggiamento di proprietà pubblica (per un valore di 50 mila rupie, circa 600 euro). (segue) (Res)