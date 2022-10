India: italiani in custodia a Mumbai, prossima settimana istanza di libertà su cauzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I quattro giovani – Sacha Baldo (29 anni di Monte San Vito, Ancona), Paolo Capecci (27 anni di Grottammare, Ascoli Piceno), Gianluca Cudini (24 anni di Tortoreto, Teramo) e Daniele Stranieri (21 anni di Spoltore, Pescara) – sono stati rinviati in “custodia di polizia”, ha precisato Morena, dopo le indiscrezioni pubblicate dall’agenzia di stampa indiana “Asian News International” (“Ani”) su una “custodia giudiziaria” di 14 giorni. Sono trattenuti in locali della polizia, non in carcere, e si trovano tutti insieme. L’esito più favorevole potrebbe essere il rilascio, il pagamento di una multa e il decreto di espulsione. (Res)