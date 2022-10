Catalogna: Partito socialista disposto a collaborare con governo dopo rottura con JxCat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista catalano (Psc) continua a tenere la "mano aperta" nei confronti del governo catalano per negoziare la prossima legge di bilancio, fortemente a rischio dopo l'uscita di Uniti per la Catalogna (JxCat) dall'esecutivo regionale. Lo ha detto il segretario del Psc, Salvador Illa, evidenziando come lo scenario politico dopo la rottura del governo richiede "responsabilità e buon senso per costruire un'alternativa che non significa dire no a tutto", ha chiarito. A questo proposito, Illa ha ricordato che il suo partito già nei mesi scorsi aveva trasmesso all'assessore regionale all'Economia e alle Finanze, Jaume Giró, la disponibilità a concordare i conti catalani "pensando al bene del Paese e ai problemi dei cittadini". Per Illa, in questa legislatura il governo di Pere Aragones ha "esercitato la politica del confronto permanente tra partner, non incentrata sulle persone ma su lotte interne, conflitti cronici e orizzonti elettorali che non interessano ai cittadini", ha sottolineato l'ex ministro della Salute spagnolo. In ogni caso, il segretario del Psc ha voluto inviare un "messaggio di speranza, calma e fiducia" perché "la Catalogna ha la capacità di andare avanti con un programma di riunificazione".(Spm)