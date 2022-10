Egitto: ministro Salute incontra il fondatore degli ospedali italiani San Donato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute egiziano, Khaled Abdel Ghaffar, ha incontrato, oggi, il fondatore degli ospedali italiani del gruppo San Donato, Kamal al Gharibi, per discutere delle modalità volte a rafforzare la cooperazione nel settore sanitario. Lo ha riferito il ministero della Salute egiziano in un comunicato stampa. Durante l'incontro, le parti hanno parlato della creazione di un centro di formazione specializzato per equipe mediche nel governatorato di Port Said, da attrezzare al più presto, che mira a diventare una destinazione per medici di diverse specializzazioni, secondo quanto affermato da Hossam Abdel Ghaffar, portavoce del ministero della Salute. Inoltre, Ghaffar e Al Gharibi hanno valutato la possibilità di aumentare i corsi di formazione per medici e infermieri secondo programmi di alta qualità e di rafforzare la cooperazione in termini di investimenti. Il ministro egiziano ha presentato le opportunità disponibili nel Paese e i progetti in fase di realizzazione, oltre a rivolgere l'attenzione sui meccanismi di investimento nel campo delle apparecchiature mediche e sull'aumento del numero di posti letto. Le due parti hanno visitato l'ospedale di Agouza e l'Istituto Nasser, per conoscere il funzionamento del sistema sanitario e i protocolli sanitari e terapeutici seguiti. Ghaffar ha infine invitato la delegazione a visitare il distretto medico nella nuova capitale amministrativa. (Cae)