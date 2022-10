Salute: per Tennis & Friends numeri da record, 40 mila presenze e oltre 10 mila screening gratuiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numeri da record con circa 40 mila presenze registrate e 10.770 screening gratuiti effettuati nella seconda giornata di Tennis & Friends - Sport e Salute che ha visto protagonisti la prevenzione, lo sport, i corretti stili di vita e non per ultimo il divertimento. Come riferito in un comunicato, ad aprire l’intensa giornata al Foro Italico, i medici volontari che presenti come sempre al Villaggio della Salute, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 hanno permesso ai tanti visitatori accorsi, di sottoporsi a visite mediche specialistiche gratuite nelle aree sanitarie predisposte e che comprendono: 118 sale visite, 34 aree sanitarie, 23 a cura di società ospedaliere e 11 fornite da società scientifiche; 28 invece le aree specialistiche; presenti anche medici della Sanità militare. (segue) (Com)