Salute: per Tennis & Friends numeri da record, 40 mila presenze e oltre 10 mila screening gratuiti (2)

24 luglio 2021

- Alle 11:30 davanti al campo “Pietrangeli” si è svolta la cerimonia di inaugurazione con la speciale partecipazione di Mara Venier. La conduttrice insieme al prof. Giorgio Menescincheri, ideatore e fondatore del progetto, hanno ufficialmente dato il via alla giornata con il taglio del nastro avvenuto alla presenza di stampa, media tv e istituzioni. Presenti Valentina Vezzali, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Onorato, Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda, Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Alfonso Manzo, Generale di Divisione - Capo del VI° reparto dello Stato Maggiore della Difesa, Francesco Vaia, Professore e Direttore generale dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive dello Spallanzani di Roma e il Dott. Filippo Anelli, Presidente Ordine Nazionale dei Medici e il Presidente Onorario di Tennis & Friends, Nicola Pietrangeli.Durante la giornata presente anche lo chef stellato Heinz Beck che ha dichiarato: “Sono stato davvero entusiasta di partecipare anche quest’anno al progetto sociale Tennis & Friends - Salute e Sport, ideato dal professore Giorgio Meneschincheri. Visto che da anni ci lega questo filo sottile in cui la prevenzione non solo è al centro dei corretti stili di vita ma anche nell’alimentazione. Non a caso da tempo sono impegnato nello studio della sostenibilità e dalla salute. In questo momento infatti con l’Università di Teramo e di Tor Vergata, sto approfondendo lo studio sullo stress ossidativo postprandiale insieme ai Professori Serafini Mauro e Davide Della Morte Canosci.” (segue) (Com)