Salute: per Tennis & Friends numeri da record, 40 mila presenze e oltre 10 mila screening gratuiti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- Oltre a incontri, talk, presentazioni e tavole rotonde è stato presentato il lancio del nuovo brand di Tennis & Friends: Sostenibilità & Friends. Il nuovo brand è stato infatti presentato dal professore Giorgio Meneschincheri, Raffaella Cipolloni, Roberto Natale, Direttore Sostenibilità Rai - Radiotelevisione Italiana e l’avv. e vicedirettore Micol Rigo. Davanti ad una folta platea si sono toccati temi fondamentali sia per la cura del paziente ma anche del pianeta come hanno sostenuto i dirigenti Rai: “Il tema della sostenibilità ambientale è un tema che non si esaurisce mai perché la sostenibilità è sociale, è diritto allo sport e ai corretti stili di vita; ma è anche coinvolgimento, etica, trasparenza e soprattutto responsabilità. Presenti durante la giornata gli storici sostenitori e ambassador di Tennis & Friends - Salute e Sport: Mara Venier, Veronica Maya, Beppe Convertini, Manuela Arcuri, Matilde Brandi, Milena Miconi, Dolcenera e Anna Pettinelli. Domenica 9 ottobre ancora consulti specialistici gratuiti dalle ore 10.00 alle ore 16.00, con molti momenti di sport e divertimento; alle ore 14.30 si terrà la cerimonia di chiusura alla presenza delle Istituzioni con la premiazione dei medici della Polizia di Stato e delle Forze Armate per l’impegno profuso durante la pandemia. Attesi il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’Assessore alla Sanità Regione Lazio, Alessio D’Amato. (segue) (Com)