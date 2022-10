Messico: organizzazioni d’impresa accolgono con favore nomina nuova ministra Economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le organizzazioni d’impresa del Messico hanno accolto con favore la nomina della nuova ministra dell’Economia, Raquel Buenrostro. Il Consiglio di coordinamento imprenditoriale (Cce), in un comunicato, si è congratulato con la neoministra esprimendo fiducia nella sua capacità di lavorare “per lo sviluppo economico di cittadini e aziende” e ribadito l’impegno a “collaborare per il bene del Paese, a generare un buon clima economico, a dare continuità ai progetti in corso e a continuare a creare posti di lavoro per rafforzare l’industria messicana, dato il contesto economico e geopolitico globale che stiamo vivendo”. Anche la Confederazione dei datori di lavoro della Repubblica messicana (Coparmex) ha pubblicato una nota per augurare successo a Buenrostro, indicando come principali sfide le consultazioni commerciali con gli Stati Uniti e il Canada. La Confederazione ha evidenziato il “contesto di incertezza” e la “distorsione delle catene di approvvigionamento”, che rendono quanto mai necessaria la collaborazione tra governo e settore imprenditoriale. Caintra, l’organismo che rappresenta le imprese dello Stato di Nuevo Leon, nel nord-est del Paese, in una serie di tweet, ha offerto disponibilità a cooperare per la “riattivazione economica” ed espresso fiducia nella capacità della ministra. (segue) (Mec)