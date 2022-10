Giappone: scattata allerta per nuovo lancio di missile dalla Corea del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha lanciato un “sospetto missile balistico”. Lo riferisce su Twitter l’ufficio del primo ministro del Giappone. Il governo, si legge in un messaggio di allerta, ha dato indicazione alle autorità competenti di fare il massimo sforzo per raccogliere e analizzare le informazioni, informare rapidamente e adeguatamente la popolazione, garantire la sicurezza di aeromobili, navi e altri beni e prendere tutte le misure possibili di precauzione. Anche l’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap”, citando come fonte lo Stato maggiore della Difesa della Corea del Sud, ha riferito del lancio, senza fornire per il momento ulteriori dettagli. Nelle ultime due settimane Pyongyang ha effettuato sei test balistici. Il 4 ottobre un missile Hwasong-12 ha sorvolato lo spazio aereo giapponese prima di inabissarsi nell'Oceano Pacifico.(Git)