Business news: Taiwan, Banca commerciale Taichung acquisirà American Continental Bank in California

- La Banca commerciale di Taichung (Tcb), con sede a Taiwan, acquisirà la banca californiana American Continental Bank per 82 milioni di dollari. L’accordo dovrebbe essere concluso all’inizio del primo trimestre del 2023 e fornirà a Tcb una partecipazione del 100 per cento nell’istituto statunitense, che serve soprattutto le comunità sino-statunitensi nella contea orientale di Los Angeles. “Siamo entusiasti di entrare nei mercati di Los Angeles, Washington e Texas, e intendiamo aprire nuove filiali negli Stati Uniti", ha affermato il presidente di Tcb, David Jia, in una dichiarazione pubblicata dalla rivista “Forbes”. (Cip)