Haiti: Usa esamineranno richiesta di assistenza internazionale

- Gli Stati Uniti esamineranno la richiesta di assistenza internazionale del governo di Haiti per affrontare la situazione umanitaria e di sicurezza. Lo rende noto un comunicato del dipartimento di Stato Usa. Washington, si legge nella nota, segue con attenzione il peggioramento della situazione sanitaria e di sicurezza ad Haiti, in particolare le azioni di attori criminali che impediscono misure urgenti contro la minaccia rappresentata dalla diffusione del colera tra la popolazione haitiana. In tale contesto, la richiesta di assistenza del governo di Haiti sarà esaminata in coordinamento con i partner internazionali. Gli Stati Uniti valuteranno come aumentare il loro sostegno per far fronte alla carenza di carburante e ai problemi di sicurezza che stanno interrompendo il flusso degli aiuti umanitari, inclusi quelli salvavita.(Was)