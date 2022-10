Linate: R. La Russa, nostra missione è quella di conservare e rinnovare la memoria della tragedia di 21 anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ventun anni sono trascorsi da quel disastro aereo che ha spezzato la vita di 118 innocenti, e dei loro familiari, impotenti di fronte alla tragedia. L'8 ottobre di ventun anni fa, alle 8 e 10 minuti del mattino, Milano, ancora turbata dopo l'attacco terroristico alle Torri Gemelle, si risvegliò con la notizia della morte di 118 concittadini, ricadendo ancora di più nello sconforto". Così l'assessore alla sicurezza della Regione Lombardia, Romano La Russa, ha commentato la strage di Linate del 2001 durante la commemorazione che si è tenuta oggi al Bosco dei Faggi, all'interno del parco Forlanini. "La nebbia di quel maledetto giorno – ha continuato l'assessore – non deve offuscare il ricordo. Al contrario, la nostra missione deve essere quella di conservare e rinnovare la memoria e non lasciare che la polvere del tempo cada su eventi così gravi. A maggior ragione quest'anno, in cui per la prima volta celebriamo la giornata nazionale 'Per non dimenticare', dedicata proprio alle vittime di Linate. Un'occasione per ricordare, ma anche per promuovere la sicurezza a 360 gradi, dei passeggeri e del personale di bordo e di tutti i servizi di trasporto, aereo, di superficie, navale, ferroviario, stradale". "Le parole – ha concluso – di certo non saziano il dolore dei familiari che in quella drammatica giornata sprofondarono nell'abisso della disperazione, ma, in quanto istituzione, abbiamo l'obbligo morale, ogni giorno e soprattutto nell'anniversario, di stringerci intorno a chi quella mattina ha perso un amico o un parente per sempre". (Com)