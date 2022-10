Lombardia 2023: Pisapia, a disposizione per aiutare candidato, vincere è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi metto a disposizione per aiutare chi sarà il candidato per vincere finalmente le elezioni in Lombardia". Lo ha detto l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia a margine dell'evento "Cominciamo da capo", organizzato dall'assessore comunale Pierfrancesco Maran davanti a Fondazione Feltrinelli. A chi gli ha domandato se si candiderebbe alle primarie del partito, Pisapia ha risposto "faccio altro". Intervenendo dal palco ha poi sottolineato "vincere non è facile, ma possibile. Allora dobbiamo essere capaci di partire subito. Questa è la ripartenza". (Rem)