Russia: esplosione ponte di Kerch, ingenti danni economici alla Crimea e di immagine per il Cremlino

- Una forte esplosione ha colpito questa mattina il ponte di Kerch, in Crimea, portando al crollo parziale di due campate nella sezione riservata al traffico automobilistico. Secondo il Comitato nazionale antiterrorismo russo (Nac), la causa dell’esplosione sarebbe da attribuire a un attentato: un camion fatto saltare in aria avrebbe causato l’infiammazione di sette serbatoi di carburante su un treno in transito sul ponte. Al momento il traffico è sospeso sia a livello ferroviario che automobilistico, bloccando di fatto i collegamenti di terra tra la Crimea e la Federazione Russa. Il ponte di Kerch era stato inaugurato nel 2018 e aveva assunto un valore simbolico per il Cremlino dopo l’annessione della penisola ucraina.La chiusura dell’infrastruttura costituisce dunque un duro colpo economico per la Crimea, oltre che uno schiaffo personale a Vladimir Putin, il giorno dopo il suo 70mo compleanno, e un problema logistico non indifferente per la campagna militare russa in Ucraina. Il ponte è il più lungo d'Europa, con i suoi 19 chilometri, e per la sua costruzione sono stati investiti circa 3,7 miliardi di dollari, rendendolo non solo il principale progetto economico in Russia dopo l'annessione della penisola nel 2014, ma anche il "gioiello" di Putin. Il presidente partecipò infatti alla cerimonia d'inaugurazione del ponte, guidando di persona il primo camion che attraversò l’infrastruttura, dalla Russia fino in Crimea. (segue) (Res)