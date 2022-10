Russia: esplosione ponte di Kerch, ingenti danni economici alla Crimea e di immagine per il Cremlino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle aspettative di Mosca, il ponte di Kerch avrebbe dovuto portare un boom economico nella penisola, con un aumento dei flussi turistici e risparmi sui costi commerciali. Il governo russo ha del resto investito circa 10 miliardi di dollari nella Crimea, che nel 2019 ha registrato la crescita più alta tra le regioni della Federazione. La gran parte della popolazione locale non ha però riscontrato alcun miglioramento del tenore di vita, soffrendo, in questi anni di difficoltà causate dai servizi di base carenti, in particolare per la rete idrica. La penisola rischia ora di tornare a un grave isolamento, a causa dei danni subiti dal ponte di Kerch. Il governatore locale, Sergej Aksenov, ha rassicurato i cittadini affermando che la Repubblica di Crimea avrebbe al momento stoccaggio di carburante sufficiente per un mese, così come forniture di cibo per due mesi. “Non ci sono rischi sotto questo aspetto”, ha scritto Aksenov sul proprio canale Telegram, invitando la popolazione a mantenere la calma. (segue) (Res)