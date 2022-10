Russia: esplosione ponte di Kerch, ingenti danni economici alla Crimea e di immagine per il Cremlino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro aspetto determinante nell’attacco al ponte di Crimea è legato come detto alle operazioni militari russe in Ucraina. Tagliando la penisola dal resto della Federazione si creano evidenti problemi di logistica anche nella regione di Kherson, in cui le truppe russe sono chiamate in queste settimane a sostenere la pressione della controffensiva lanciata da Kiev. I rifornimenti per i soldati russi schierati a Kherson e Zaporizhzhia passavano anche e soprattutto per il ponte di Kerch, motivo per cui la sospensione del traffico di camion e treni andrà a peggiorare una situazione già considerata critica da diversi analisti. Per il Cremlino si crea infine un “vulnus” di immagine, dal momento che l’attacco, presumibilmente condotto dagli ucraini, testimonierebbe l’incapacità delle autorità di Mosca nell’assicurare la sicurezza delle infrastrutture strategiche sul territorio nazionale. (segue) (Res)